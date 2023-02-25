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19:05, 25 февраля 2023Мир

Обматерившему Орбана главе МИД Словакии посоветовали обратиться к врачу

Главе МИД Словакии посоветовали пойти к врачу за мат в сторону премьера Венгрии Орбана

Фото: Debbie Hill / Reuters

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш посоветовал министру иностранных дел Словакии Растиславу Качеру, обматерившему венгерского премьера Виктора Орбана, обратиться к врачу. Об этом пишет ТАСС.

«Иногда в коалицию попадают дураки», — заявил венгерский политик. Он также предположил, что Венгрия намерена вести «серьезные переговоры» со Словакией только тогда, когда там будет создано «постоянное правительство».

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал Качера провокатором и отметил, что «к нему следует относиться соответственно». По его словам, ведомство согласно с недавним заявлением председателя парламентского комитета по иностранным делам Жолта Немета относительно словацкого министра. «Мы не поддадимся на провокацию», — заключил госсекретарь.

Растислав Качер обругал матом Виктора Орбана на русском языке, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». По его словам, Европейский союз един в помощи Киеву, однако Венгрия держится в стороне.

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Варвара Кошечкина
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