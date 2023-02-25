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11:46, 25 февраля 2023Спорт

Врач назвал семь полезных для здоровья свойств силовых тренировок

Спортивный врач Матараццо назвал семь полезных для здоровья свойств силовых тренировок

Фото: Subtle Cinematics / Unsplash

Спортивный врач Марк Матараццо назвал семь свойств силовых тренировок, полезных для здоровья. Его слова приводит Forbes.

По словам специалиста, силовой тренинг помогает сжечь жировые отложения, развить мышцы, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и увеличить плотность костной ткани. «Для достижения оптимальных результатов в отношении здоровья костей исследования рекомендуют проводить силовые тренировки не менее двух раз в неделю», — отметил Матараццо.

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Врач добавил, что занятия в зале с отягощением позволяют стабилизировать и защитить суставы, улучшить психологическое состояние, а также качество сна. «Тренировки не следует проводить менее чем за 90 минут до отхода ко сну, поскольку это может затруднить процесс засыпания», — пояснил врач.

При этом тренер Нико Гонсалес заявил, что такой тип занятий может быть небезопасен при неправильной технике выполнения упражнений или ограничениях по здоровью. «Люди, у которых есть какие-либо физические нарушения, должны проконсультироваться со своим врачом перед началом любых силовых тренировок», — предупредил специалист.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Такими ошибками стали форсирование тренировочного процесса, стремление выполнять сложные упражнения без тренера и неправильное питание.

Андрей Стрельцов
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