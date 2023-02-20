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06:30, 21 февраля 2023Спорт

Тренер назвал три главные ошибки занимающихся фитнесом

Тренер назвал питание и гонку за результатами главным ошибками занимающихся фитнесом

Фото: Shutterstock

Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале.

«Первое — это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами. Это как правило ведет к травмам. Второе — стремление выполнять сложные упражнения без тренера и владения техникой. Третьей ошибкой назову неправильное питание. Уж слишком сильно от него зависит достижение поставленных целей», — рассказал Бабенко-Кудрявцев.

Специалист также рассказал о важности разминки перед началом занятия и заминки после его окончания. По словам тренера, 90 процентов клиентов фитнес-клубов этим пренебрегают.

16 февраля фитнес-эксперт Джей Кардиелло назвал правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

Алексей Гусев
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