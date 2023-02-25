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20:41, 25 февраля 2023Мир

В Турции более 600 человек обвинили в разрушении зданий во время землетрясений

В Турции 612 человек попали под следствие из-за разрушения зданий во время землетрясений

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В Турции началось расследование о разрушении зданий во время катастрофического землетрясения 6 февраля, его фигурантами стали более 600 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Министерства юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что всего под следствие попали 612 человек.184 обвиняемых находятся под стражей. В числе арестованных есть подрядчики, владельцы и управляющие рухнувших домов. Боздаг заявил, что основой уголовного расследования являются улики, собранные на месте обрушений.

10 февраля стало известно, что генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего землетрясения. По итогам первичной оценки обнаружила серьезные дефекты в конструкции разрушенных зданий. В частности, преподаватель факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ заявил, что состав песка и гравия в бетоне разрушенных зданий не соответствовал требованиям.

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6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи человек. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в рамках расследования по делу массового обрушения зданий в результате землетрясений. Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства зданий в городе.

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Никита Савин
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