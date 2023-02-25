Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 25 февраля 2023Мир

В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города

В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы Кавака

Фото: Maxar Technology / Reuters

В Турции задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в рамках расследования по делу массового обрушения зданий в результате землетрясений 6 февраля. Как сообщает местная газета Türkiye, этот город больше остальных пострадал в результате подземных толчков.

По информации издания, Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства зданий в Нурдагы. Вместе с мэром также был задержан Юнус Кая — владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве домов в городе.

13 февраля стало известно, что Нурдагы полностью снесут из-за землетрясений. Уточнялось, что город значительно пострадал во время катаклизмов. Как рассказали местные власти, на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России
В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России
Индия высказала позицию по спецоперации на Украине
В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города
Парагвайский футболист ЦСКА высказался о проведении матчей во время заморозков
В Польше заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке
Актер Станислав Садальский сообщил о проблемах со здоровьем
Евросоюз заблокирует половину экспорта в Россию после ввода новых санкций
В Киеве произошел мощный пожар на одном из заводов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.