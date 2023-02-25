В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы Кавака

В Турции задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в рамках расследования по делу массового обрушения зданий в результате землетрясений 6 февраля. Как сообщает местная газета Türkiye, этот город больше остальных пострадал в результате подземных толчков.

По информации издания, Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства зданий в Нурдагы. Вместе с мэром также был задержан Юнус Кая — владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве домов в городе.

13 февраля стало известно, что Нурдагы полностью снесут из-за землетрясений. Уточнялось, что город значительно пострадал во время катаклизмов. Как рассказали местные власти, на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.