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21:48, 25 февраля 2023Мир

Евросоюз включил Минобороны и СВР в санкционный список

Евросоюз включил Службу внешней разведки и Минобороны России в санкционный список

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз включил Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны России в новый санкционный список. Документ опубликован на официальном сайте.

В перечень попали командующие войсками, руководители департаментов, Главное управление глубоководных исследований и Центр связи Минобороны.

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций Евросоюза затронул 1473 физлица и 205 организаций из России. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкций против России в субботу. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании.

Марина Совина
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