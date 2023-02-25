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14:12, 25 февраля 2023Мир

Вероятность продажи оставшихся после «Северного потока-2» труб Германии оценили

Замглавы ФНЭБ Гривач усомнился в переговорах о продаже оставшихся после СП-2 труб

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач усомнился в переговорах между Германией и компанией Nord Stream 2 о продаже более трех тысяч труб, оставленных при строительстве «Северного потока-2». В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность сделки.

25 февраля появилась информация, что власти Германии захотели использовать оставшиеся после прокладки газопровода «Северный поток-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Сообщается, что правительство Германии в настоящий момент ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более трех тысяч труб, которые были оставлены при строительстве «Северного потока-2» на территории порта Мукран на острове Рюген.

Мне это кажется какой-то уткой

Алексей Гривачзаместитель генерального директора ФНЭБ

«Во-первых, эти трубы могут понадобиться самой компании для восстановления взорванной нитки газопровода "СП-2". Во-вторых, компания находится под блокирующими санкциями США, что крайне затрудняет любые сделки с ней», — заявил Гривач.

Кроме того, вряд ли такую сделку одобрит собственник компании, хотя бы из принципа, сказал собеседник «Ленты.ру».

«Вот попытаться национализировать эти трубы немцы могут, учитывая их недавние фортели с группой Gazprom Germania и некоторыми другими активами, принадлежащими российской стороне», — отметил замглавы ФНЭБ.

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26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Алена Шевченко
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