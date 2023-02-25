В Нидерландах раскрыли содержание десятого пакета антироссийских санкций ЕС

В десятый пакет антироссийских санкций ЕС войдет 121 юридическое и физическое лицо

В десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) войдет 121 физическое и юридическое лицо. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает ТАСС в субботу, 25 февраля.

«Мы приветствуем десятый пакет санкций, который включает запрет на экспорт и список, в который входит 121 физическое и юридическое лицо», — сообщил он.

Также 25 февраля правительство Швеции сообщило, что страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций.

Ранее агентство Reuters сообщало, что страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России. В частности, Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. Также нерешенным оставался вопрос об обязательствах по передаче данных о европейских активах олигархов из России.