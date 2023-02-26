Боррель оценил итоги посвященной Украине сессии Генассамблеи ООН

Глава дипломатии ЕС Боррель по итогам ГА ООН пожаловался на РФ и напряженность КНР и США

Глава дипломатии Евросо Жозеп Боррель оценил итоги Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам поездки на ГА ООН Боррель пожаловался на Россию, напряженность в отношениях КНР и США, на отсутствие единства в мире и «накапливающиеся кризисы». По его мнению, три дня в Нью-Йорке подтвердили поговорку, что ООН является зеркалом состояния мира.

«Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства. Российская война, а также напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком"», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что многие страны верят в усиление роли Евросоюза. Организацию видят как партнера в качестве противовеса Китаю и как более надежного союзника, чем США. Кроме того, государства ценят приверженность ЕС международным нормам и мировой системе.

24 февраля генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, еще 32 воздержались от голосования.