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01:21, 27 февраля 2023Мир

Боррель оценил итоги посвященной Украине сессии Генассамблеи ООН

Глава дипломатии ЕС Боррель по итогам ГА ООН пожаловался на РФ и напряженность КНР и США
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Mike Segar / Reuters

Глава дипломатии Евросо Жозеп Боррель оценил итоги Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам поездки на ГА ООН Боррель пожаловался на Россию, напряженность в отношениях КНР и США, на отсутствие единства в мире и «накапливающиеся кризисы». По его мнению, три дня в Нью-Йорке подтвердили поговорку, что ООН является зеркалом состояния мира.

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«Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства. Российская война, а также напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком"», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что многие страны верят в усиление роли Евросоюза. Организацию видят как партнера в качестве противовеса Китаю и как более надежного союзника, чем США. Кроме того, государства ценят приверженность ЕС международным нормам и мировой системе.

24 февраля генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, еще 32 воздержались от голосования.

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Марина Совина
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