Фитнес-тренер объяснил пользу упражнения берпи

Тренер Коршунов объяснил, что упражнение берпи способствует укреплению мышц всего тела

Фитнес-инструктор Даниил Коршунов объяснил пользу упражнения берпи. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Берпи включает в себя планку, отжимание и прыжок. «Этот комплекс — общефизический и подойдет для каждого в качестве утренней разминки и приведения в тонус всех мышечных групп. Также упражнение — хороший вариант для спортсменов активных видов спорта, чтобы размяться перед основной тренировкой», — рассказал эксперт.

Коршунов заявил, что делать берпи нужно десять и более раз за один подход. Однако новичкам он предложил уменьшить количество повторов.

Ранее Коршунов посоветовал выполнять усовершенствованный вариант берпи для прокачки всего тела. Он предложил при отжимании лечь на живот, одновременно оторвать от пола разведенные в стороны руки и ноги, прогибаясь в спине, и задержаться в этом положении на несколько секунд. После этого нужно вернуться в нижнее положение отжимания.

