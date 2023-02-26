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19:11, 26 февраля 2023Мир

Глава ЦРУ назвал отношения России и США глубоко враждебными

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал отношения России и США глубоко враждебными

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал отношения России и США глубоко враждебными. Об этом пишет РИА Новости.

«Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]», — высказался Бернс. До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о важности сохранения каналов коммуникации с Россией и Китаем.

Ранее глава ЦРУ рассказал о дерзости директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина при обсуждении Украины. По словам Бернса, встреча с директором СВР в ноябре 2022 года в Анкаре получилась удручающей. Бернс вспомнил, что российский чиновник вел себя вызывающе и даже дерзко, транслировал чувство высокомерия, которое в чем-то отражало позицию президента России Владимира Путина.

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Варвара Кошечкина
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