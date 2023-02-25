Пентагон заявил о важности сохранения коммуникации с Россией

Пентагон заявил о важности сохранения каналов коммуникации с Россией и Китаем

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о важности сохранения каналов коммуникации с Россией и Китаем. Его слова передает РИА Новости.

«На мой взгляд, важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы коммуникаций как с Россией, так и с Китаем», — заявил Райдер. Помимо этого, пресс-секретарь усомнился в том, что США успеют поставить Киеву беспилотники Switchblade 600 этой весной.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Китая о последствиях в случае углубления отношений с Россией. В ноябре прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине.