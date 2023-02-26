В Молдавии заявили о нежелании обсуждать вступление в НАТО

Спикер парламента Молдавии Гросу: Кишинев не намеревается обсуждать вступление в НАТО

Кишинев не намеревается обсуждать вступление Молдавии в НАТО. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу, его слова передает РИА Новости.

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет», — сказал депутат.

Кроме того, эта проблема осложняется тем, что военнослужащие в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) вооружены лучше, чем молдавская армия, отметил Гросу. По его словам, в распоряжении приднестровских военных есть склад с оружием и боеприпасами в селе Колбасна.

Ранее в МИД России предостерегли Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью на фоне обостряющейся обстановки.

В ведомстве отметили, что российские военные готовы отреагировать на провокации со стороны киевского режима и обеспечить защиту соотечественников, миротворческого контингента и военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна.