Шойгу рассказал об угрозе у границ России из-за западного оружия Украины

Шойгу: Россия будет отодвигать угрозы в зависимости от поставляемого Украине оружия

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ, если Запад поставит Украине дальнобойное оружие. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Корреспондент уточнил у министра обороны, куда именно российская армия собирается отодвигать угрозу. «Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Украине]», — ответил Шойгу.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что чем более дальнобойные системы вооружений будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что Киев пытался получить западные системы ПВО, боевые самолеты и тяжелую технику еще до 24 февраля 2022 года. «Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично», — сказал президент.