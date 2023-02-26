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10:46, 26 февраля 2023Спорт

Стало известно о недовольстве Овечкина решением руководства «Вашингтона»

The Athletic: Овечкин был недоволен решением «Вашингтона» обменять Орлова в «Бостон»

Фото: Geoff Burke / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был недоволен решением руководства команды обменять российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинс». Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, Овечкин встретился с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом, чтобы обсудить этот обмен и выразить свое мнение. «Учитывая недавние проблемы команды, ее положение в турнирной таблице и травму лучшего защитника Джона Карлсона, он также понимает, почему Маклеллан делает то, что делает», — добавил корреспондент Тарик Эль-Башир, знакомый с ситуацией.

Орлов, являющийся близким другом Овечкина, провел в столичной команде 12 лет. 24 февраля он и форвард Гарнет Хэтэуэй перешли в «Бостон» в обмен на несколько драфт-пиков и права на российского нападающего Андрея Светлакова, принадлежащие бостонцам. На данный момент Светлаков выступает в ЦСКА.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила и на неделю покинул расположение «Вашингтона». За время его отсутствия команда потерпела пять поражений подряд и опустилась на 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Андрей Стрельцов
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