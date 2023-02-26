Пожаловавшихся Путину иркутских мобилизованных переведут на новое место службы

Мобилизованные из Иркутска отправятся на новое место службы после жалобы Путину

Мобилизованные из Иркутской области отправятся на новое место службы после жалобы президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

Призванные в рамках мобилизации служащие в видеообращении рассказали Путину о «преступных приказах» командиров в Донецкой народной республике (ДНР), отправляющих военных в бой как «расходный материал». Мобилизованные добавили, что отправлялись на штурмы без поддержки.

В ближайшее время мобилизованных переведут на новое место службы, отметил губернатор Кобзев. Он сообщил, что после публикации видеообращения обратился в военную прокуратуру, где определили ответственных за работу с этими военнослужащими.

25 февраля в опубликованном видеообращении военные попросили президента посодействовать и «разобраться с беззаконными и преступными приказами» их командования в ДНР. Мобилизованные утверждают, что находятся в подчинении первой славянской бригады республики, где из них сформировали штурмовые подразделения.

По словам участников обращения к президенту, представители местного командования не называли своих званий и фамилий.

Ранее в ДНР оценили предложенные Путиным меры поддержки военных и участников СВО. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что предложенные Путиным меры по поддержке военных — ответ на запрос граждан.