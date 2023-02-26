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20:45, 26 февраля 2023Россия

Пожаловавшихся Путину иркутских мобилизованных переведут на новое место службы

Мобилизованные из Иркутска отправятся на новое место службы после жалобы Путину

Фото: РИА Новости

Мобилизованные из Иркутской области отправятся на новое место службы после жалобы президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

Призванные в рамках мобилизации служащие в видеообращении рассказали Путину о «преступных приказах» командиров в Донецкой народной республике (ДНР), отправляющих военных в бой как «расходный материал». Мобилизованные добавили, что отправлялись на штурмы без поддержки.

В ближайшее время мобилизованных переведут на новое место службы, отметил губернатор Кобзев. Он сообщил, что после публикации видеообращения обратился в военную прокуратуру, где определили ответственных за работу с этими военнослужащими.

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25 февраля в опубликованном видеообращении военные попросили президента посодействовать и «разобраться с беззаконными и преступными приказами» их командования в ДНР. Мобилизованные утверждают, что находятся в подчинении первой славянской бригады республики, где из них сформировали штурмовые подразделения.

По словам участников обращения к президенту, представители местного командования не называли своих званий и фамилий.

Ранее в ДНР оценили предложенные Путиным меры поддержки военных и участников СВО. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что предложенные Путиным меры по поддержке военных — ответ на запрос граждан.

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Вера Владзиевская
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