Глава UFC озвучил условие для проведения реванша Махачева и Волкановски

Уайт заявил, что Волкановски и Махачев должны провести еще по одному бою перед реваншем

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт озвучил условие для проведения реванша между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Его слова приводит официальный YouTube-канал промоушена.

Уайт пояснил, что сначала Волкановски предстоит провести бой против мексиканского бойца Яира Родригеса. «Посмотрим, что будет с Исламом и с кем он будет драться дальше. Но бой с Яиром нужно сделать. Потом уже можно устроить реванш, когда они оба проведут поединки», — заявил президент промоушена.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец удивился тому, что его не признали победителем, и потребовал реванш в любое время в любом месте.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.