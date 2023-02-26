Сенатор от Запорожья назвал плюсы попадания под санкции ЕС

Сенатор от Запорожья Ворона заявил что попадание под санкции ЕС заставит усерднее работать

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона прокомментировал включение в санкционный список Евросоюза. Его цитирует ТАСС.

Так, по словам Вороны, попадание под санкции ЕС «побуждают его работать еще усерднее для победы России».

Сенатор указал, что включение его имени в черный список говорит о правильности его действий. «Центр моих жизненных интересов - Россия», — добавил он.

В конце декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил Ворону сенатором Совета Федерации от региона. «Уверен, опыт и компетенции Дмитрия Николаевича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации», — написал Балицкий.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России. В санкционном списке оказались ряд членов Совета Федерации и Государственной Думы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.