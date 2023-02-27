Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|24-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|23-й тур
09:48, 27 февраля 2023Спорт

Теннисист Медведев поднялся в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Фото: Nikku / Xinhua / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил результаты в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рейтинг доступен на сайте организации.

Спортсмен поднялся с восьмого на седьмое место после победы на турнире в Дохе. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который находится на шестом месте. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, на третьем грек — Стефанос Циципас.

25 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Дохе, в решающем матче оказавшись сильнее британца Энди Маррея. Встреча завершилась со счетом 6:4; 6:4. Медведев выиграл второй турнир в текущем сезоне, до этого он стал победителем соревнований в Роттердаме.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине
Умер политолог Глеб Павловский
Twitter продолжил массовые увольнения
Стало известно об ударе ВС России по украинским позициям под Херсоном
Nokia выпустила смартфон-конструктор
Россиянин убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной
Доктор Мясников назвал опасное последствие популярного способа похудения
В ЛНР рассказали об отказе иностранных наемников жить в окопах ВСУ
Сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в прозрачном платье-кольчуге без белья
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.