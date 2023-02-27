Теннисист Медведев поднялся в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил результаты в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рейтинг доступен на сайте организации.

Спортсмен поднялся с восьмого на седьмое место после победы на турнире в Дохе. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который находится на шестом месте. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, на третьем грек — Стефанос Циципас.

25 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Дохе, в решающем матче оказавшись сильнее британца Энди Маррея. Встреча завершилась со счетом 6:4; 6:4. Медведев выиграл второй турнир в текущем сезоне, до этого он стал победителем соревнований в Роттердаме.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.