В российском клубе рассказали о срыве трансфера Дзюбы

В «Волге» рассказали, что были заинтересованы в трансфере Артема Дзюбы

В футбольном клубе «Волга» рассказали о срыве трансфера российского нападающего Артема Дзюбы. Слова пресс-атташе ульяновской команды Олега Савинова передает Sport24.

Савинов подтвердил, что клуб был заинтересован в форварде. «Но далеко эта история не зашла. Нам очень хотелось сделать красивую историю, но факт таков — Дзюба не приехал. Немного обидно», — заявил он и добавил, что не знает причину, по которой игрок не приехал.

В разговоре с «Матч ТВ» в команде рассказали, что клуб мог позволить себе только один матч Дзюбы — четвертьфинальную встречу финала пути регионов Кубка России против «Зенита». «Не хватило бы даже на полсезона», — отметили в «Волге».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.