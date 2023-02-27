Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|24-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|23-й тур
13:59, 27 февраля 2023Спорт

Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей

Футболист «Урала» Андрей Егорычев заявил, что смог бы прожить на 25 тысяч рублей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Андрей Егорычев порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что смог бы прожить на подобную сумму, если бы его траты составляли только оплату жилья и питание. При этом он подчеркнул, что если бы ему нужно было покупать экипировку, оплачивать курсы, занятия с психологом или поход к врачу, он бы не смог себе этого позволить.

Егорычев выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В декабре 2022 года российский биатлонист Иван Колотов рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей в сборной Пермского края. Он заявил, что его спасают сборы и соревнования, где оплачивают жилье и питание.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов
Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в Красноярский край
Детский омбудсмен Петербурга отреагировала на скандал вокруг «ЧВК Редан»
Швейцария присоединится к очередному пакету антироссийских санкций Евросоюза
Росгвардейцы обнаружили схрон в заброшенном доме и предотвратили диверсию в ДНР
Перечислены соблюдающие пост российские звезды шоу-бизнеса
Рогов сообщил об уничтожении украинского объекта ПВО в Запорожье
Названа самая дорогая интернет-компания России
Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» за вымогательства
Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.