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12:31, 27 февраля 2023Россия

Стали известны подробности о взрыве газа в пятиэтажке в российском городе

При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадали мужчина и пожилая женщина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ефремова в Ульяновске пострадали мужчина и пожилая женщина, проходившая мимо дома. Подробности происшествия сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как стало известно, мужчина получил ожоги и был передан сотрудникам скорой помощи. Россиянке рассекло лоб упавшими осколками. Их состояние не уточняется.

В мэрии российского города также уточнили, что взрыв бытового газа произошел в четырехкомнатной квартире на пятом этаже. В результате в помещении была разрушена межкомнатная перегородка, а также выбиты окна и двери. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники газовой службы, которые выясняют причины ЧП.

О взрыве стало известно утром 27 февраля. Как сообщили в региональном МЧС, из здания эвакуировали десять человек.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. 25 февраля стало известно, что число погибших возросло до 15 человек. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, причиной взрыва стало нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. В рамках расследования уголовного дела были задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области, которые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

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Константин Лысяков
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