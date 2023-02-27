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04:23, 28 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко предупредил Зеленского о неискренности аплодисментов

Лукашенко сравнил Зеленского с Горбачевым и предупредил его о неискренности аплодисментов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского о неискренности аплодисментов. Об этом он заявил в интервью агентству Синьхуа, передает «Беларусь-1».

По его словам, Зеленский любит купаться в овациях. «Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Вот он поехал на Запад, и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали, и чем он закончил? Точно так будет и здесь»", — сказал белорусский лидер.

Зеленский — «неплохой человек, но очень неопытный», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении своей страны. Он отметил, что восстанавливать Украину страну после завершения вооруженного конфликта не будут, забыв про нее. «Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить Украину — прим. «Ленты.ру»). Никто не поможет», — заявил президент Белоруссии.

27 февраля назвал единственный возможный в настоящее время путь для Киева. Он указал, что Украина должна заключить мирный договор сейчас и без предварительных условий. Он призвал украинские власти смотреть за интересами собственного народа и делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели граждан. «Это прекрасный, хороший народ. Надо прекратить эту войну. Путь один — мир», — констатировал белорусский президент.

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Марина Совина
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