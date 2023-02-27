Россиянин убивал бомжей из-за социальной ненависти и получил 24 года колонии

В Якутске суд приговорил к 24 годам мужчину за убийства бомжей из-за социальной ненависти

В Республике Саха (Якутия) 38-летний местный житель, убивавший бомжей, получил 24 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Суд установил, что россиянин совершал преступления из ненависти к определенной социальной группе.

Следствие и суд установили, что 7 мая 2022 года в Якутске на улице Лермонтова он увидел лежавшего на тротуаре мужчину, которого он принял за лицо, ведущее асоциальный образ жизни. Подсудимый поднял с земли фрагмент бетонной конструкции весом 29 килограммов и бросил его на голову потерпевшего, после чего скрылся. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Позже на улице Ломоносова подсудимый забил до смерти отрезком металлической трубы другого бомжа. Следующую жертву мужчина сбросил с автомобильного моста высотой 4,5 метра, а затем спустился к берегу и утопил находившегося без сознания потерпевшего.

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики установили личность охотника на бомжей и задержали его.