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11:13, 27 февраля 2023Спорт

Карпин оценил шансы Дзюбы на возвращение в сборную России

Тренер Карпин заявил, что футболист Дзюба может рассчитывать на попадание в сборную России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил шансы нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы на возвращение в команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что для его вызова в сборную россиянам необходимо проводить официальные матчи. Карпин подчеркнул, что любой футболист вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на попадание в команду.

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызвал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

Анастасия Борисова
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