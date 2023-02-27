Российские войска ударили по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Минобороны заявило о поражении центра радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области

Российские войска поразили центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Бровары Киевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ и 173 районам сосредоточения противника. В результате также был поражен украинский центр специальных операций «Запад» возле города Хмельницкий.

Кроме того, российская армия уничтожила самоходную установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Андреевки и радиолокационную станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 возле города Доброполье в Донецкой народной республике, добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронемашин, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы военной автомобильной спецтехники ВСУ.