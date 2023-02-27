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22:47, 27 февраля 2023Мир

В США засомневались в помощи Украине

Нуланд: республиканцы и демократы начинают ставить под вопрос помощь Украине
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Представители Республиканской и Демократической партий в США начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине. Об этом заявила замгосссекретаря Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

По ее словам, «фундаментально американцы не хотят оставаться в стороне», но по краям обеих партий начинают зарождаться сомнения.

26 февраля Либертарианская партия США осудила отправку Киеву 100 миллиардов долларов военной помощи. Партия указала на то, что Украина не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, призвав власти страны перестать направлять Киеву финансовую и военную помощь. «Отправка 100 миллиардов долларов Украине, пока американцы страдают от инфляции, преступна», — сказано в сообщении.

Ранее профессор Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, обозреватель The National Interest Мэттью Банн заявил, что США необходимо побудить Киев к мирным переговорам с Москвой из-за возрастающего риска ядерной войны. Он отметил, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей погибнут.

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Марина Совина
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