Детский омбудсмен Петербурга отреагировала на скандал вокруг «ЧВК Редан»

Детский омбудсмен Митянина взяла на контроль массовое задержание подростков в Петербурге

Ситуация с массовым задержанием подростков, которые могут быть связаны со скандалом вокруг «ЧВК Редан», в ТЦ «Галерея» Санкт-Петербурга взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в регионе Анной Митяниной. Об этом сама правозащитница заявила «Ленте.ру».

26 февраля стало известно, что сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки, произошедшей в ТЦ «Галерея». Предварительно, инцидент связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».

Митянина сообщила, что направила в правоохранительные органы запросы для получения подробной информации. «По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались. Сотрудники аппарата уполномоченного — и я лично — будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных Комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников происшествия», — прокомментировала детский омбудсмен.

Необходимо, с одной стороны, не допустить таких происшествий в будущем, с другой — не навредить детям Анна Митянина детский омбудсмен

Во всех происшествиях с участием детей есть вина взрослых, полагает она. Если подростки объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в подобном объединении, какие-то нерешенные проблемы. «Взрослые не знали об этих проблемах, не смогли вовремя на них отреагировать и помочь детям. Это серьезный сигнал для нас — взрослых — о том, что надо постоянно слушать и слышать детей, не усыпляя свою бдительность тем, что ребенок физически зрел и может сам себя защитить», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

27 февраля более 100 поклонников и противников «ЧВК Редан» собрались возле Театра оперы и балета в Красноярске. Территорию окружили автозаки. На месте работает полиция, которая разгоняет собравшихся и следит за порядком.

Ранее сообщалось, что правоохранители Новосибирска устроили облаву на подростков, приверженных субкультуре «ЧВК Редан». Облава произошла в одноименном ТЦ «Галерея».

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Участниками происшествий были представители «ЧВК Редан», последователи которой носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков вдохновил образ участников преступной группировкой «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.