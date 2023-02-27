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13:27, 27 февраля 2023Россия

Более 100 поклонников и противников «ЧВК Редан» устроили сход и попали на видео

Kras Mash: более 100 поклонников и противников «ЧВК Редан» устроили сход в Красноярске

Более 100 поклонников и противников «ЧВК Редан» собрались возле Театра оперы и балета в Красноярске. Видео схода опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видны десятки подростков, собравшихся на площади. Лица некоторых из них закрыты шарфами. Как пишут авторы поста, территорию окружили автозаки. На месте работает полиция, которая разгоняет собравшихся и следит за порядком.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки, произошедшей в торговом центре «Галерея». Как стало известно, инцидент связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Участниками происшествий были представители субкультуры под названием «ЧВК Редан», последователи которой носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков вдохновил образ участников преступной группировкой «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

25 февраля стало известно, что Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров «ЧВК Редан», которого обвиняют в нападении на подростка в столичном метро. Также были арестованы три его соучастника.

Константин Лысяков
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Более 100 поклонников и противников «ЧВК Редан» устроили сход и попали на видео
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