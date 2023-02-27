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19:11, 27 февраля 2023Спорт

UFC назвал следующего соперника россиянина Павловича

UFC объявил, что следующим соперником россиянина Павловича станет американец Блэйдс
Кертис Блэйдс

Кертис Блэйдс. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича. Его имя объявлено в Twitter.

Павлович в ближайшем поединке встретится с американцем Кертисом Блэйдсом. Схватка пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night.

4 декабря Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Российский спортсмен нокаутировал соперника за 54 секунды.

На счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Отечественный спортсмен выступает в UFC с 2018 года. В активе Блэйдса 17 побед и три поражения.

Дарья Коршунова
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