UFC назвал следующего соперника россиянина Павловича

UFC объявил, что следующим соперником россиянина Павловича станет американец Блэйдс

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича. Его имя объявлено в Twitter.

Павлович в ближайшем поединке встретится с американцем Кертисом Блэйдсом. Схватка пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night.

4 декабря Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Российский спортсмен нокаутировал соперника за 54 секунды.

На счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Отечественный спортсмен выступает в UFC с 2018 года. В активе Блэйдса 17 побед и три поражения.