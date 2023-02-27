В Китае экранизировали расследование о взрывах на «Северных потоках»

Китайский канал CGTN экранизировал расследование Херша о взрывах на «Северных потоках»

Китайский телеканал CGTN экранизировал расследование американского журналиста и правозащитника Сеймура Херша о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

На видео представлена возможная хронология организации взрыва в соответствии с материалами статьи, опубликованной журналистом 8 февраля. По его версии Херша, операцию провели Военно-морские силы США, при этом для установки бомб использовали подлодки.

26 сентября 2022 года стало известно, что на обеих нитках «Северного потока» упало давление. То же случилось и на газопроводе «Северный поток-2». Во вторник морское управление Дании объявило о двух утечках близ «Северного потока»: их обнаружили к северо-востоку от острова Борнхольм. Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.