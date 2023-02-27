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13:16, 27 февраля 2023Путешествия

Россия договорилась о пятой свободе воздуха с одной из карибских стран

Росавиация: авиационные власти России и Венесуэлы договорились о сотрудничестве

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

В Росавиации заявили, что Россия договорилась о пятой свободе воздуха для авиакомпаний с одной из карибских стран –– Венесуэлой. Об этом сообщает ТАСС.

Авиационные власти России заключили, что в рамках сотрудничества авиакомпании, выполняющие рейсы из своего государства в пункт назначения, смогут брать на борт пассажиров и грузы третьей страны. Таким образом, перевозчики из России получат возможность летать через кубинский город Варадеро в венесуэльский Порламар, а авиакомпании Венесуэлы –– из Каракаса в Москву через кубинскую Гавану.

По информации Росавиации, соответствующие договоренности будут иметь силу до конца сезона IATA «Лето 2024».

Свободы воздушного пространства –– это набор правил гражданской авиации, которые предоставляют право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны и приземляться на ее территории. Всего насчитывается девять «свобод».

Ранее в январе портал World Population Review назвал самые опасные страны мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году. Так, тремя самыми небезопасными государствами названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка.

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Зарина Дзагоева
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