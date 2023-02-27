Аудитория российского аналога Google Play достигла 10 миллионов пользователей

Аудитория магазина приложений RuStore достигла 10 миллионов пользователей в месяц

Аудитория российского аналога магазина приложений Google Play под названием RuStore достигла 10 миллионов пользователей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, доступном «Ленте.ру».

По оценке Mediascope, в январе 2023 года аудитория RuStore превысила 10 миллионов пользователей со всей России. В магазине приложений опубликовано около 5 тысяч приложений от 3,6 тысячи разработчиков.

«Лидеры по скачиваниям: финансовые приложения — 38 процентов всех загрузок», — говорится в релизе. Еще 12 процентов составляют сервисы для жизни и работы: девять процентов — категория «Развлечения» и восемь процентов — «Покупки».

Отмечается, что с момента запуска российский магазин приложений активно развивает функциональность платформы — пользователи могут устанавливать и обновлять свои приложения, оставлять отзывы и оценки. Кроме того, свои приложения могут загружать юридические и физические лица.

В начале февраля RuStore завершил бета-тестирование и открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков.

Незадолго до этого в RuStore стали доступны платные приложения. Как пояснили в VK, покупки в магазине можно оплатить российскими банковскими картами с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. В июле стало известно, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний.