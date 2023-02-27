Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:33, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Аудитория российского аналога Google Play достигла 10 миллионов пользователей

Аудитория магазина приложений RuStore достигла 10 миллионов пользователей в месяц

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Аудитория российского аналога магазина приложений Google Play под названием RuStore достигла 10 миллионов пользователей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, доступном «Ленте.ру».

По оценке Mediascope, в январе 2023 года аудитория RuStore превысила 10 миллионов пользователей со всей России. В магазине приложений опубликовано около 5 тысяч приложений от 3,6 тысячи разработчиков.

«Лидеры по скачиваниям: финансовые приложения — 38 процентов всех загрузок», — говорится в релизе. Еще 12 процентов составляют сервисы для жизни и работы: девять процентов — категория «Развлечения» и восемь процентов — «Покупки».

Отмечается, что с момента запуска российский магазин приложений активно развивает функциональность платформы — пользователи могут устанавливать и обновлять свои приложения, оставлять отзывы и оценки. Кроме того, свои приложения могут загружать юридические и физические лица.

В начале февраля RuStore завершил бета-тестирование и открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков.

Незадолго до этого в RuStore стали доступны платные приложения. Как пояснили в VK, покупки в магазине можно оплатить российскими банковскими картами с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. В июле стало известно, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
Карпин оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео
Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве
США назвали Россию безответственной ядерной державой из-за приостановки ДСНВ
Москвичка получила химический ожог глаза из-за уличного реагента
Опубликована карта боевых действий на Украине
Аудитория российского аналога Google Play достигла 10 миллионов пользователей
Попавших под антироссийские санкции обязали сообщить о своих активах в Европе
«Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.