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19:50, 27 февраля 2023Экономика

В Бельгии раскрыли объем замороженных российских активов

Минфин Бельгии: страна заморозила российские активы на 58 млрд евро
СюжетСанкции против России:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бельгия заморозила российские активы на сумму 58 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина страны.

«Министерство заморозило российские активы объемом 58 миллиардов евро. Также заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 миллиард евро», — раскрывается в сообщении.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной среди стран-членов Евросоюза (ЕС).

На прошлой неделе ЕС ввел десятый пакет санкций против России. В рамках него Брюссель обязал банки Европы раскрывать Еврокомиссии и национальным регуляторам объем заблокированных на их балансе российских активов.

До этого, 18 февраля, в Германии отчитывались о замороженных российских активах на 5,32 миллиарда евро. Швейцария, в свою очередь, сообщала о блокировке активов на 8,1 миллиарда долларов.

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Полина Матюхина
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