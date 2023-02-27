Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 27 февраля 2023Россия

В Госдуме оценили вероятность появления сертификата для новорожденных

Депутат Бессараб усомнилась в реализации идеи о сертификатах для новорожденных

Фото: Hollie Santos / Unsplash

На текущий момент в России уже предусмотрена господдержка для семей с новорожденными детьми, однако помощь никогда не бывает лишней. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась об идее сертификатов при рождении ребенка член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно о законопроекте, в рамках которого члены Совфеда и депутаты призвали ввести новый вид господдержки малообеспеченных семей в виде сертификата для новорожденных номиналом порядка 30 тысяч рублей. Согласно инициативе, его можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного. Выдавать сертификат предложили семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Сегодня предусмотрен родовой сертификат, пособие по беременности и родам, в том числе для неработавших женщин, материнский семейный капитал при рождении ребенка, напомнила Бессараб. Также, по ее словам, нуждающаяся семья может получать ежемесячное денежное пособие, которое выплачивается с ранних сроков беременности и до исполнения ребенку 17 лет.

Безусловно, помощь никогда не бывает лишней, но есть ли у нас сейчас возможность выделить дополнительные средства из бюджета? На это затрудняюсь ответить

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

16 февраля президент России Владимир Путин заявил, что власти России рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО) и в качестве добровольцев, и через частные военные компании (ЧВК).

В ноябре 2022 года глава государства дал поручения правительству по поддержке семей с детьми. Он призвал поддерживать регионы при выплатах в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты
В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
В российском городе авто протаранило группу людей и попало на видео
Названа стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
В Госдуме оценили вероятность появления сертификата для новорожденных
В Турции назвали дату встречи со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Пригожин заявил об использовании ВСУ отравляющих веществ
Heineken назвал предположительные сроки ухода из России
В московских аэропортах задержаны рейсы
Умер 66-летний старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.