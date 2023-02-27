Гинеколог объяснила странные звуки в женских половых органах во время секса

Врач Марчукова: чтобы избежать странных звуков в гениталиях при сексе, нужно сменить позу

Гинеколог-хирург высшей категории Елена Марчукова подсказала способ избежать странных звуков в женских гениталиях во время секса. О том, почему во влагалище можно услышать «хлюпание», она побеседовала с изданием 59.ru.

Такое, по ее словам, происходит, когда влагалище шире, чем половой член, и между половыми органами образуется зазор.

Такая жалоба, уточнила врач, появляется после родов, особенно когда происходит опущение стенок влагалища или их выпадение. Для коррекции нежелательного эффекта она порекомендовала сменить позу. «Можно провести пластику. Но некоторых женщин это не беспокоит. Если есть несоответствие размеров, нужно просто подбирать позу», — объяснила врач, добавив, что в этом эффекте нет ничего страшного.

Ранее мужчина с маленьким пенисом назвал способы доставить женщине удовольствие. По его словам, поза «по-собачьи» является лучшей для женского удовольствия.