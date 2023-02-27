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06:50, 27 февраля 2023Мир

В США увидели в падении Байдена важный знак

Ведущий Fox Килмэйд назвал спотыкающегося президента Байдена олицетворением политики США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше является символом внутренней и внешней политики страны в течение двух последних лет. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд, запись эфира опубликована на YouTube.

Килмэйд назвал главной темой недели падение Байдена при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он увидел в этом событии важный знак и назвал спотыкающегося президента олицетворением политики США.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось», — отметил журналист.

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Ведущий добавил, что утрата контроля за событиями в мире заставила многих жителей США иначе взглянуть на события внутри страны. По его мнению, при «большинстве нормальных президентов» работа велась и во внутренней, и во внешней политике. Килмэйд назвал лидерские качества Байдена никудышными и заявил, что он «возвел свое физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности» США,

«Но есть и хорошая новость: мы не упали навзничь, мы только споткнулись. У нас полно времени, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхсверхдержавы. Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?» — заключил обозреватель.

22 февраля Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве. После этого он быстро поднялся, продолжил двигаться к двери и помахал провожающим перед входом в самолет.

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Марина Совина
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