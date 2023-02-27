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12:31, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о тысячах украинских военнопленных

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что число украинских военнопленных исчисляется тысячами

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что число украинских военнопленных в регионе исчисляется тысячами. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Эта цифра исчисляется тысячами», — прокомментировал собеседник журналистов.

Пушилин также сообщил, что в последние дни фиксируются существенные изменения на артемовском направлении — по его словам, на данный момент там сложились удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца.

25 февраля врио главы ДНР пообещал, что все города республики будут освобождены. Кроме того, он высказался о восстановлении комбината «Азовсталь» в Мариуполе: согласно плану, комбинат реконструируют в промышленный технопарк и экопарк.

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Варвара Кошечкина
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