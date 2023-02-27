Движение по российской федеральной трассе ограничили из-за непогоды

Движение по трассе М-5 «Урал» в Поволжье ограничили до 27 февраля из-за погодных условий

В Поволжье на федеральной трассе М-5 «Урал» ограничили движение транспорта на некоторых участках. Об этом сообщает управление МЧС России по Оренбургской области в Telegram-канале.

«Ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что ограничение движения началось с вечера воскресенья, 26 февраля, в пределах Самарской и Оренбургской областей. В частности, ограничения действуют с 861 по 1194 километр федеральной трассы, на подъезде к Оренбургу, Ульяновску и Самаре.

На сайте Поволжуправтодоре уточнили, что, предварительно, в российском регионе движение будет ограничено до утра 27 февраля.

Днем ранее, 26 февраля, на трассе М-11 произошло массовое ДТП после поворота на Новоселицы. Причиной аварии стало ухудшение погоды в Маловишерском районе. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада, массовую аварию спровоцировало столкновение двух грузовиков.

Погиб один человек, пострадали еще 14. В ДТП повреждения получила 41 машина. Из-за аварии движение по трассе было парализовано, движение с 545-го километра организовали по автодороге М-10.