В российском регионе частично открыли движение по М-11 после массового ДТП

В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после массового ДТП

В Новгородской области на федеральной трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов по направлению из Москвы. Об этом сообщает «Автодор» в своем Telegram.

Утверждается, что для автомобилистов открыто движение по М-11 «Нева» на платной части дороги с 330 километра. При этом пока движение возможно только по одной полосе, так как на 503 километре все еще ведется демонтаж ограждения для встречного направления.

Ранее стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41. На данный момент известно о 14 пострадавших, из которых один взрослый и четыре ребенка, — все они госпитализированы с сотрясением мозга. В массовой аварии также погиб один человек.

ДТП произошло в Новгородской области после поворота на Новоселицы. Причиной аварии стало ухудшение погоды в Маловишерском районе. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада. В настоящее время на дороге образовалась пробка, движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.