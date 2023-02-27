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11:19, 27 февраля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ агентов СБУ за передачу данных о военных объектах попало на видео

Задержание ФСБ в Севастополе агентов СБУ за передачу данных попало на видео

Задержание сотрудниками ФСБ двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые передавали из Севастополя данные о военных объектах России для нанесения огня, попало на видео. Его в понедельник, 27 февраля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики обыскивают дом и квартиру фигурантов, а затем ведут мужчин в машину. По месту жительства у них были обнаружены электронные носители с информацией о российских военных объектах, украинский флаг, деньги.

Задержанными являются двое жителей Севастополя 1979 и 1995 годов рождения. Они сами вышли на сотрудничество со спецслужбой Украины. Мужчины предложили за денежное вознаграждение собирать и передавать сведения о расположении военных объектов Минобороны России.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем суд арестовал диверсантку, готовившую поджог пункта помощи мобилизованным.

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Илона Палей
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