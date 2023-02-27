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15:08, 27 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе пленных солдат ВСУ от украинского гражданства

РИА Новости: пленные солдаты ВСУ вступают в батальон Хмельницкого и меняют гражданство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сдавшиеся в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступают в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого и отказываются от украинского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости.

Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал журналистам, что сотрудники силовых структур России предложили пленным остаться на российской стороне и перейти в батальон. Солдаты ответили согласием. Спасский уточнил, что батальон состоит из добровольцев в возрасте от 25 до 47 лет.

«Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем», — поделился доброволец Александр Миринов. Он отметил, что состоящие в батальоне меняют украинское гражданство на российское.

«Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем», — добавил доброволец Владимир Орел.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике был создан батальон имени Богдана Хмельницкого. 27 февраля об этом рассказал один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко. Он уточнил, что батальон состоит примерно из 70 человек.

До этого, 23 февраля, сообщалось, что в батальон имени Богдана Хмельницкого хотят вступить около 200 пленных солдат ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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