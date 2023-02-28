Режиссер рижского театра назвал причину отмены спектакля с Хаматовой

Режиссер Нового Рижского театра Тиронс назвал причину отмены спектакля с Хаматовой

Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему руководство Нового Рижского театра отменило спектакль Gogolis. Nature Morte с Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает портал Delfi Kultura.

Премьера постановки, в основу которой легла пьеса Николая Гоголя «Старые дворяне», должна была состояться 28 февраля. Информация об отмене появилась на сайте театра 27 февраля.

По словам режиссера, такое решение было принято после того, как стал ясен неверный посыл. «Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», — сказал постановщик, добавив, что идея сделать часть спектакля на украинском языке оказалась «поспешным решением».

Тиронс отметил, что он слишком поздно заметил, во что в итоге превратилась постановка, так как в процессе работы с актерами он потерял общую картину.

Ранее Хаматова высказалась о снятии спектаклей с народной артисткой России Лией Ахеджаковой с репертуара театра «Современник». Она назвала прекращение сотрудничества с актрисой «безобразием, трусостью и отвратительным прогибом», а также подчеркнула, что, несмотря на случившееся, любовь к Ахеджаковой является «всенародной».

Чулпан Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, в ноябре прошлого года одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии.