ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей с Краснодаром

Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» во втором матче четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян.

В первом матче армейцы разгромили соперника со счетом 3:0. В составе армейцев отличились российские нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный, а также бразильский защитник Мозес. Таким образом, по сумме двух матчей ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России — полуфинал пути РПЛ, а «Краснодар» продолжат выступление в пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». ЦСКА в сезоне-2021/2022 выбыл из борьбы за трофей на стадии четвертьфинала, проиграв красно-белым.