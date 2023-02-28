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21:31, 28 февраля 2023Спорт

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей с Краснодаром

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» во втором матче четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян.

В первом матче армейцы разгромили соперника со счетом 3:0. В составе армейцев отличились российские нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный, а также бразильский защитник Мозес. Таким образом, по сумме двух матчей ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России — полуфинал пути РПЛ, а «Краснодар» продолжат выступление в пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». ЦСКА в сезоне-2021/2022 выбыл из борьбы за трофей на стадии четвертьфинала, проиграв красно-белым.

Анастасия Борисова
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