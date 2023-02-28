США и их союзников упрекнули в ведении деструктивной политики

МИД России: деструктивная политика США и их союзников поставила мир на грань катастрофы

Проводимая США и их союзниками деструктивная политика поставила мир на грань катастрофы, заявили в Министерстве иностранных дел России. Соответствующее заявление, выпущенное в преддверии визита главы МИД Сергея Лаврова в Индию с целью участия во встрече с главами внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (G20), появилось на сайте министерства во вторник, 28 февраля.

Утверждается, что действия Вашингтона и его союзников вызвали «откат в социально-экономическом развитии и серьезно осложнили положение беднейших стран». «В результате циничного разгула незаконных санкций, искусственного разрыва трансграничных цепочек поставок, установления пресловутых ценовых потолков, а по сути — попыток кражи сырьевых ресурсов страдает вся планета», — добавили в министерстве.

В пресс-службе ведомства констатировали «обрушение несущей конструкции» международного права в качестве главного «регулятора» сотрудничества стран. Аргументируя выдвинутый тезис, МИД указал на поведение западных политиков, «дезавуировавших Минские соглашения, свои прошлые обещания не расширять НАТО», и упрекнул их в травле России, отечественных компаний и простых граждан.

В том же заявлении говорится, что в ходе встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) Россия намерена твердо и открыто заявить о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике.

Ранее о планах Лаврова принять участие в совещании глав МИД G20, которое будет проходить 1 и 2 марта в Индии, рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат уточнила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта. В один из этих дней глава ведомства проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.