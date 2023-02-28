На встрече глав МИД G20 назовут зачинщиков проблем в мировой политике

МИД РФ: на встрече глав МИД G20 Россия заявит о зачинщиках проблем в мировой политике

Российская сторона в ходе встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) планирует «твердо и открыто» заявить о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованного на сайте ведомства во вторник, 28 февраля.

В ведомстве указали, что особый акцент при этом планируется сделать на попытках стран Запада «взять реванш за то, что рычаги доминирования неотвратимо ускользают из их рук» и на намерении Запада «извлекать одностороннюю ренту, в том числе за счет неэквивалентного торгового обмена и насильственного вмешательства в дела суверенных государств».

На предстоящей встрече российская сторона намерена поделиться своими оценками сложившейся ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия, а также изложить «беспристрастную фактологическую картину произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран».

Заявив о планах поднять вопрос о создаваемых Западом «деструктивных барьерах» в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, в министерстве пообещали озвучить действия РФ по нивелированию упомянутых угроз, диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, предложить коллегам по G20 перейти на нацвалюты, состыковать расчетно-платежные механизмы, создать независимые страховые схемы и транспортные маршруты.

Кроме того, в ведомстве выразили намерение поддержать заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена G20.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что Россия поддерживает активность на всех министерских треках G20 и в целом рассматривает «Большую двадцатку» как авторитетный форум ведущих экономик мира и значимую дискуссионную площадку в сфере глобального управления.

О том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД G20, которое будет проходить 1 и 2 марта в Индии, ранее уведомила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат уточнила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта. В один из этих дней глава ведомства проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.