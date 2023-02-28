Названы эффективные упражнения для быстрого похудения

WomanHit назвал бег, планку и махи в сторону эффективными упражнениями для похудения

Авторы журнала WomanHit назвали эффективные упражнения для быстрого похудения. Об этом сообщается на сайте издания.

Первым упражнением стал бег с захлестом, который поможет убрать сантиметры с боков. Необходимо бежать на месте, при этом поднимая ноги и стараясь дотронуться пяткой до ягодиц. Далее необходимо продержаться в планке не менее 30 секунд, втягивая пресс и ягодицы.

Последним упражнением станут махи в сторону, которые помогут проработать ягодицы и бедра. Необходимо встать на четвереньки, втянуть живот, на выдохе отвести ногу в сторону, но не поднимать выше линии спины, на выдохе медленно опустить ногу.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий в неделю или эквивалентная комбинация того и другого.