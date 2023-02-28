Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в российском плену

Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в плену и вступили в российский батальон

Украинский пограничник Кирилл Спасский в плену встретил своего отца. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он сообщил, что является потомственным пограничником, а его отец служил на соседней заставе. Воссоединиться им удалось уже в колонии. Также Спасские нашли в плену еще одного родственника, которого считали пропавшим без вести. По его словам, подобные случаи встречи с родными — не редкость.

Родственники приняли решение вступить в российский добровольческий батальон, который формируется из бывших украинских военных. После получения российского гражданства с бойцами будут заключены контракты на общих условиях.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике был создан батальон имени Богдана Хмельницкого. 27 февраля об этом рассказал один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко. Он уточнил, что батальон состоит примерно из 70 человек.

До этого, 23 февраля, сообщалось, что отказаться от украинского гражданства и вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого хотят около 200 пленных солдат ВСУ.

