Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 28 февраля 2023Бывший СССР

Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в российском плену

Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в плену и вступили в российский батальон

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинский пограничник Кирилл Спасский в плену встретил своего отца. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он сообщил, что является потомственным пограничником, а его отец служил на соседней заставе. Воссоединиться им удалось уже в колонии. Также Спасские нашли в плену еще одного родственника, которого считали пропавшим без вести. По его словам, подобные случаи встречи с родными — не редкость.

Родственники приняли решение вступить в российский добровольческий батальон, который формируется из бывших украинских военных. После получения российского гражданства с бойцами будут заключены контракты на общих условиях.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике был создан батальон имени Богдана Хмельницкого. 27 февраля об этом рассказал один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко. Он уточнил, что батальон состоит примерно из 70 человек.

До этого, 23 февраля, сообщалось, что отказаться от украинского гражданства и вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого хотят около 200 пленных солдат ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры с Макроном и Шольцем
Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения
Гинеколог объяснила странные звуки в женских половых органах во время секса
В Германии заговорили о возвращении части выделенной Украине помощи
Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в российском плену
Названы самые опасные районы Москвы для пешеходов
Посол России в США заявил о многолетнем нарушении Вашингтоном положений ДСНВ
Немецкий депутат раскритиковал ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Балтфлот провел учения с «Искандерами»
Москвичка убила свою племянницу ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.