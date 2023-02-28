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07:42, 28 февраля 2023Россия

В Кремле высказались о соцгарантиях для бойцов ЧВК

Песков анонсировал принятие решений о соцгарантиях для бойцов из частных военных компаний

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Решения о социальных гарантиях для бойцов из частных военных компаний (ЧВК) будут приняты в ближайшее время. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — сказал пресс-секретарь президента.

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Песков, ссылаясь на слова военных корреспондентов, участников СВО и свидетелей боевых действий, заявил, что абсолютно все подразделения проявляют мужество и героизм в ходе СВО и выполняют поставленные перед ними задачи. В частности, это относится и к ЧВК, уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что идею распространить льготы для семей мобилизованных на семьи участников СВО в составе ЧВК «Вагнер» важно проработать со всеми ведомствами, отметив, что эта идея в Кремле еще не обсуждалась.

Сам Путин уже подчеркивал, что власти России рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в СВО в качестве добровольцев и через ЧВК. По его словам, все участники спецоперации выполняют свой долг перед страной — «в этом смысле перед родиной все равны», сказал тогда глава государства.

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Анастасия Шейкина
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