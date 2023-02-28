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10:31, 28 февраля 2023Спорт

Авербух назвал недопустимое условие допуска россиян до международных турниров

Авербух назвал осуждение СВО недопустимым условием допуска россиян до мировых турниров

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух высказался о возможных и недопустимых критериях допуска российских спортсменов до международных турниров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист назвал недопустимым гипотетическое требование к атлетам осудить проведение СВО на Украине. «Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны. Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование», — заявил Авербух.

Хореограф также порассуждал о выступлениях россиян под нейтральным флагом. «Из уважения к нашим спортсменам, к тому, сколько средств наша страна вложила в них — надо выступать», — добавил Авербух.

В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассматривают возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Алексей Гусев
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