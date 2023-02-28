Авербух назвал недопустимое условие допуска россиян до международных турниров

Авербух назвал осуждение СВО недопустимым условием допуска россиян до мировых турниров

Хореограф Илья Авербух высказался о возможных и недопустимых критериях допуска российских спортсменов до международных турниров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист назвал недопустимым гипотетическое требование к атлетам осудить проведение СВО на Украине. «Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны. Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование», — заявил Авербух.

Хореограф также порассуждал о выступлениях россиян под нейтральным флагом. «Из уважения к нашим спортсменам, к тому, сколько средств наша страна вложила в них — надо выступать», — добавил Авербух.

В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассматривают возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.